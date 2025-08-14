Saiba o que dizem réus da trama golpista em alegações finais ao STF

"O texto que previa apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes também não existe; nunca foi encontrado", escreveu a defesa. Bolsonaro, na verdade, determinou a transição de governo, e não um golpe, sustentaram os advogados, concluindo que "não há como condenar Bolsonaro com base na prova produzida nos autos".

Walter Braga Netto

A defesa do general da reserva do Exército Walter Braga Netto negou a participação dele em qualquer plano golpista e também atacou a delação de Cid, afirmando que o ex-ajudante de ordens foi "obrigado a mentir". Além de ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Braga Netto foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro derrotada nas eleições de 2022.

Em diversos trechos, a defesa chama Cid de mentiroso, rebatendo afirmações do tenente-coronel e afirmando que o general Braga Netto não tinha conhecimento sobre nenhum plano chamado "Punhal Verde e Amarelo" nem entregou dinheiro para a condução de qualquer planejamento golpista.