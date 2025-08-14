Assine UOL
Notícias

"Vetos de Lula a PL das licenças ambientais ajudam país", diz Marina

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, garantiu, nessa quarta-feira (13), em evento com representantes de diferentes matrizes religiosas, que o governo está aberto ao diálogo com o Congresso a respeito dos 63 vetos do presidente Lula ao PL 2.159, que flexibiliza licenças ambientais. A proposta é tratada pelos críticos como "PL da Devastação". 

"Estamos com muita disposição de dialogar com os parlamentares para mostrar que os vetos do presidente ajudam o Brasil. Possibilitam agilizar processos sem perder a qualidade do licenciamento, sem prejudicar o direito dos povos indígenas e quilombolas", afirmou para a Agência Brasil. 

Notícias relacionadas:

Ela argumentou que as decisões do governo federal em relação ao tema foram cuidadosas, garantem segurança jurídica e, ao mesmo tempo, não prejudicam a proteção do meio ambiente.

"COP não será festa"

No evento batizado de "Fé no Clima", a ministra afirmou que o Brasil sediará a conferência do clima (COP30) com muitos desafios. "A COP30 não será festa, mas muito trabalho".

Ela defendeu que, mais do que discursos, são  necessárias ações efetivas para o sucesso da conferência e das políticas públicas contra as mudanças climáticas. "A gente tem que se dispor a trabalhar. Os países vulneráveis, principalmente as pequenas ilhas, já estão pagando altas consequências", alertou.

Fé e ciência

Durante o evento, Marina disse ainda que o país precisa de um "mutirão" de entendimento das pessoas em favor da preservação do meio ambiente para combater devastação e mudanças climáticas. Dentro desse mutirão, ela acredita ser necessário reunir representantes de diferentes culturas e posicionamentos, como são as lideranças religiosas.  

Para a ministra, fé e ciência são "suplementares" e de possível diálogo. "Mesmo que outra pessoa seja radicalmente diferente. A filosofia, a ciência, a poesia, a espiritualidade têm a capacidade de antecipar as coisas. E há muitas coisas que a ciência comprova hoje que a filosofia e a espiritualidade já haviam dito antes".

Continua após a publicidade

Segundo ela, as várias formas de fé fazem parte desse mutirão. "As várias contribuições que estão sendo dadas pelos cientistas, pelas lideranças políticas, pelos empresários, pelas mulheres e pelos povos tradicionais".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.