Botafogo derrota Fortaleza e chega à final do Brasileiro Feminino A2

O Botafogo abriu o placar aos 14 do primeiro tempo graças a um golaço da meio-campista Bia, que acertou um chute muito forte da entrada da área. Porém, aos 40 minutos do segundo tempo, Bebê cometeu uma falha incrível no campo de defesa e chutou a bola em cima da atacante Geicy Kelly, que desviou para o fundo do gol.
Como a igualdade perdurou até o fim do tempo regulamentar, a partida foi para a disputa de pênaltis. E nas penalidades máximas as jogadoras do Botafogo foram perfeitas, convertendo as cinco cobranças e com a goleira Michelle defendendo a cobrança da zagueira Nainara.
Agora, o time de General Severiano mede forças com quem avançar entre Atlético-MG e Santos. Na partida de ida entre as equipes, as Vingadoras triunfaram pelo placar de 1 a 0 jogando em Belo Horizonte.
