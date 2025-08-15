Celpe-Bras 2025/2: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira

Inscrição

A participação no exame é voluntária. Para fazer a inscrição, basta o interessado acessar o Sistema Celpe-Bras 2025/2.

No momento da inscrição, o participante deve indicar o país e o posto aplicador credenciado em que pretende realizar as provas, além do número de seu passaporte ou documento de identificação válido no país de inscrição, bem como a data de nascimento. Também é preciso fornecer endereço de e-mail e número de telefone válidos.

Os participantes que quiserem o tratamento pelo nome social ou que precisarem de atendimento especializado, no dia do exame, devem fazer a solicitação no momento da inscrição.

Neste último caso, é necessário enviar documentação comprobatória que justifique a necessidade do atendimento. O prazo para o requerimento vai até o dia 20 de agosto.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição deverá ser paga, entre os dias 4 e 20 de agosto. O valor da taxa será estabelecido pelo posto aplicador, considerando o valor do custo da aplicação do exame no país.