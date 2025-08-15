Exposição em São Paulo mostra eventos climáticos na vida de refugiadas

Uma exposição fotográfica que mostra o impacto dos eventos climáticos extremos na vida das pessoas refugiadas está em cartaz no corredor que conecta os setores de embarque e desembarque do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

"Perder Tudo. Novamente" é o nome da mostra, que apresenta o impacto de eventos climáticos extremos em pessoas forçadas a se deslocar,. Há histórias reais de pessoas refugiadas e deslocadas que, mesmo após fugirem de guerras, perseguições ou violência, enfrentaram novas tragédias causadas por desastres ambientais no mundo, como enchentes, secas severas ou terremotos. A exposição é realizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), em parceria com a concessionária do aeroporto, a Aena.

Segundo o Acnur, os eventos climáticos extremos acabam atingindo com mais intensidade as pessoas que já vivem em situações de vulnerabilidade, como os refugiados.