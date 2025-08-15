Furto de combustível em dutos volta a subir depois de seis anos

De acordo com o gerente executivo de Proteção de Dutos da Transpetro, Júlio Barreto, mesmo com a trajetória de redução de casos nos últimos anos, os furtos ainda são uma preocupação, "pois basta uma derivação clandestina para trazer danos ao meio ambiente ou às pessoas".

Barreto explicou à Agência Brasil que a redução mais intensa observada no começo da década se deve à implementação do Centro de Controle de Proteção de Dutos, que funcionava na sede da subsidiária, no Rio de Janeiro.

"Uma área dedicada ao monitoramento exclusivo, visando ações de terceiros nas faixas de dutos que funciona ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias na semana.

O gerente executivo detalhou que a empresa adota uma estratégia integrada para reduzir ao máximo os furtos, que conjuga:

Tecnologias para rápida detecção remota de vazamentos;

Equipes de inspeção especializadas;

Parcerias estratégicas com ministérios públicos (estaduais e federais) e órgãos de segurança;

Esforço de conscientização com comunidades vizinhas aos dutos, sobre a importância de comunicarem à estatal qualquer sinal ou desconfiança de ação criminosa.

Ao defender a integridade dos sistemas de dutos, a Transpetro enfatiza que esse meio de transporte de combustível evita 99,5% das emissões de gases do efeito estufa - causadores do aquecimento global - se comparado ao transporte rodoviário. Um único dia de transporte por dutos equivale a retirar mais de 20 mil caminhões-tanque das rodovias.