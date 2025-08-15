Motta envia pedido para cassar Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética

O filho do ex-presidente é denunciado por atentar contra a soberania do país ao articular "sanções ao Brasil", em três representações do PT e uma do PSOL.

"O representado, em total dissintonia com a realidade, atentando contra os interesses nacionais, patrocina, em Estado estrangeiro, retaliações contra o seu próprio país e também contra um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal", diz a representação do PT.

O PT sustenta que as ações do parlamentar são articuladas para "coagir, intimidar ou retaliar membros do Poder Judiciário brasileiro, em especial o relator da ação penal contra Jair Bolsonaro e do inquérito da tentativa de golpe de Estado em curso no STF, o ministro Alexandre de Moraes.

Eduardo Bolsonaro, no entanto, alega que é "perseguido político". Ele afirma que a taxação comercial imposta pelos Estados Unidos contra a economia do Brasil só será revista com "anistia geral e irrestrita" a todos os condenados pela tentativa de golpe de Estado para anular as eleições presidenciais de 2022.

Motim

A pauta da anistia foi uma das reivindicações da oposição durante o motim de parlamentares na primeira semana de agosto, quando deputados impediram os trabalhos legislativos.