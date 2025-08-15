Plataforma Almirante Tamandaré bate recorde de produção da Petrobras

Descoberto em 2010, o Campo de Búzios é visto pela Petrobras com capacidade de superar em breve Tupi, também na Bacia de Santos, como o de maior produção da empresa. O enorme potencial dos reservatórios de petróleo permitiu à Petrobras contratar navios-plataforma de grande capacidade para a região.

Para efeito de comparação, a espessura de Búzios é como se fosse a altura do Pão de Açúcar, e a área equivale a duas vezes a Baía de Guanabara.

O Almirante Tamandaré, afretado à holandesa SBM Offshore, é a primeira plataforma de grande capacidade em Búzios. O projeto de produção de petróleo tem mais cinco unidades em construção, sendo três de alta capacidade.

A diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, lembra que a capacidade média das plataformas pelo mundo é em torno dos 150 mil barris de óleo por dia.

"Alcançamos outro patamar de produtividade, só possível em campos como o de Búzios".

Búzios é operado pela Petrobras em consórcio com as chinesas CNOOC e CNODC. Outras cinco plataformas operam na localidade: P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso.