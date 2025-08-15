Pronasci Juventude chega a quatro municípios vulneráveis do Amazonas

Preservação da história, divulgação das tradições e da cultura do povo Tikuna, aliada à geração de oportunidades nas áreas de educação e esporte para a juventude de Tabatinga (AM) são objetivos da Casa Cultural Herói Yo'i Magüta, que homenageia o herói mitológico dessa comunidade.

O espaço foi um dos escolhidos para integrar, a partir deste mês, no Amazonas, o Pronasci Juventude, programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltado à promoção da cidadania entre adolescentes e jovens e à prevenção da violência causada, em grande parte, pelo tráfico transnacional de entorpecentes.

O secretário da casa cultural, o estudante universitário indígena Hilário Ramos, de 35 anos, celebra o apoio federal para reforçar as ações locais destinadas a tirar os adolescentes da vulnerabilidade socioeconômica. "Com esse projeto, tiramos essa pessoa, que está em outro caminho que não é o do bem da sociedade. A gente o resgata e leva para o bem."