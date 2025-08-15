São Paulo recebe a primeira montadora da GWM do Hemisfério Sul

Atualmente, a GWM Brasil tem mais de 110 empresas nacionais cadastradas interessadas em fornecer componentes, das quais 18 já são fornecedores que estão participando da produção e desenvolvimento dos primeiros veículos, caso de empresas como Basf, Bosch, Dupont e Pirelli.

"O Brasil é estratégico para a GWM. Com esta fábrica, não estamos apenas produzindo carros, mas também gerando empregos de qualidade no país e desenvolvendo tecnologia e inovação para todo o continente", disse o CEO da GWM global, Mu Feng.

A unidade da GWM no Brasil tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano e deverá, até o final deste ano, gerar 1 mil empregos diretos.

Centro de pesquisa

Durante a cerimônia de inauguração, a montadora anunciou a criação do primeiro Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da GWM na América do Sul. O centro contará com mais de 60 técnicos e engenheiros atuando no desenvolvimento e nos testes de produtos locais, com foco em tecnologia flex e na adaptação de veículos globais às condições de rodagem brasileiras.

O novo centro será construído no terreno ao lado da fábrica de Iracemápolis e terá 15.000 m² de área total, sendo 4.000 m² de área construída.