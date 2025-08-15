Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo"

Donald Trump e Vladimir Putin reuniram-se no Alasca, com o objetivo de fechar um cessar-fogo na Ucrânia, mas com uma oferta de última hora de Putin de um possível acordo nuclear também na mesa.

A reunião dos líderes da Rússia e dos EUA ocorreu em uma base da Força Aérea da época da Guerra Fria. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não foi convidado para o encontro.

Segundo Trump, houve "grandes progressos" durante a reunião.

"Houve muitos, muitos pontos com os quais concordamos, a maioria deles, eu diria, alguns grandes que ainda não chegamos lá, mas fizemos alguns progressos", disse a repórteres durante uma coletiva de imprensa conjunta após o encontro.

Já Putin afirmou que um acordo entre os países pode levar ao fim da guerra na Ucrânia.