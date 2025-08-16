Al Gore lamenta postura "esquizofrênica" dos EUA sobre crise climática

Al Gore foi questionado se é possível uma redução real de poluentes sem que haja uma transformação estrutural das formas de produção e consumo. Em outras palavras, repensar o próprio sistema capitalista.

"Eu acredito que o capitalismo pode ser parte da solução, em vez de uma parte central do problema. Se você olhar para as notícias otimistas de que 93% de toda a geração de eletricidade no ano passado foram renováveis e perguntar de onde veio o dinheiro para todo esse desenvolvimento, 85% vieram de fontes privadas de capital", disse.

"Acredito que é inevitável que façamos essa transição energética mais ampla, que seja sustentável. Mas a questão séria que permanece é se faremos isso a tempo. O presidente do meu país está tentando desacelerar essa transição. Os poluidores de combustíveis fósseis estão fazendo tudo o que podem para bloquear qualquer ação que contribua para essa transição. Mas acredito que há uma demanda crescente entre as pessoas em todos os países para fazer essa transição. Certamente, esse é o caso no Brasil", complementou.

Plásticos

O encontro de 185 países em Genebra para negociar um tratado sobre o combate à poluição por plásticos terminou na sexta-feira (15) sem consenso. A poucos meses da COP30, seria um sinal das dificuldades que a conferência do clima vai enfrentar?