Assine UOL
Notícias

Corinthians alcança semifinais da Série A1 do Brasileiro Feminino

? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 16, 2025

Na semifinal o Corinthians enfrenta quem avançar no confronto entre São Paulo e Ferroviária. Na partida de ida o placar foi um empate de 0 a 0.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.