Exposição em SP convida público a brincar com o universo de Ziraldo

Criador do menino mais maluquinho do Brasil, o escritor, cartunista, jornalista e artista Ziraldo (1932-2024) dizia que livro era um gênero de primeira necessidade e deveria constar da cesta básica do brasileiro. Para ele, ler era até mais importante do que estudar.

E é para continuar estimulando esse hábito da leitura, principalmente entre crianças, que o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo inaugura neste sábado (16) uma exposição toda interativa que convida o público a brincar e explorar o universo criado por Ziraldo.

Chamada de Mundo Zira-Ziraldo Interativo, a exposição celebra a vida e obra do multiartista Ziraldo. Depois de ter passado por Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, atraindo quase 400 mil pessoas, a mostra chega ao centro histórico de São Paulo. A curadoria é de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista, respectivamente.