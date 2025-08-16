Ato relembra 10 anos de chacina em Osasco: 'Não vemos punição'

16.ago.2025 - Ato relembra 10 anos de chacina em Osasco, Barueri e Itapevi Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil

Antônia Lúcia Gomes da Silva, mãe de Jailton Vieira da Silva, morto aos 30 anos na chacina, disse que, além da dor da perda do filho, precisou se mudar de Embu-Guaçu, no interior paulista, para Barueri, para não perder a guarda dos três netos, que ficaram órfãos.

"Eu tive que deixar minha vida no interior para vir para cá para cuidar dos netos. Porque se eu não tivesse vindo, eles iam para doação. E eu deixei tudo no interior vir para cá. Nesse dia [em que soubemos da morte do meu filho] minha mãe teve um AVC, ficou na cama. Agora, há 2 meses, ela faleceu".

Segundo Silva, até o momento, ela não recebeu nenhum tipo de indenização do estado. "Falaram que a gente vai ter direito a uma pensão e indenização, mas até agora nada". "Ninguém faz nada. O policial já está na rua trabalhando. Ele pode fazer a mesma coisa, sair matando [novamente] pessoas, pessoas pretas, pobres e da periferia", acrescentou Antônia.

Jailton estava em um bar em Barueri esperando por uma pizza, quando foi morto. "Ele estava sentado na porta do bar esperando a pizza, eles empurraram para dentro e já atiraram".