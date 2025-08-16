Niterói terá campeonato de surfe neste domingo

O 7º Itacoatiara Big Wave (IBW), campeonato de ondas grandes de nível internacional, na praia de Itacoatiara, em Niterói, será realizado neste domingo (17), a partir das 7h. Ele será disputado na modalidade Tow In, na qual o atleta é rebocado até a onda por jet-ski.

Entre os atletas convidados para esta edição estão Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Gabriel Sampaio, Michaela Fregonese e Michelle des Bouillons.