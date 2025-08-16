Programa da TV Brasil traz entrevista inédita com o chef Paulo Yoller

"Lá aprendi toda a base de cozinha que eu poderia. Como e quando usar salsinha, cebolinha, alho e cebola. Coisa que atualmente são questionáveis, mas para mim, naquele momento, em Salermo, do lado de Napoli, fazia sentido. Ouvir deles o que era o correto, só me fazia ter mais certeza do que eu queria e foi criando aquela identidade da cozinha dentro de mim", diz.

Receitas originais e relação com a carne

O convidado explica seu interesse em trabalhar com receitas com carne, apesar das experiências com massas e risotos. Paulo Yoller conta que após algumas frustrações profissionais, pensou: "Se um dia eu quiser ser um chef como aqueles que admiro, preciso aprender sobre carne", recorda.

Ele comenta o registro que o fotógrafo Paulo Vitale fez dele para o livro "Chefs", obra na qual o seriado apresentado pela TV Brasil é inspirado. Na imagem, ele aparece pendurado como uma peça de carne. "Essa foto está muito bonita. Ela é muito emblemática. Eu me coloquei no lugar do animal. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz", celebra Paulo Yoller.

O chef conta sua expertise com receitas bem originais de burguer. "Quando eu vi que as pessoas entendiam o que eu queria propor, comecei a olhar para dentro do Brasil. Quando se fala em hambúrguer, as pessoas pensam em Estados Unidos ou Canadá. Viajei de Belém até São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas", lembra.

Paulo Yoller aborda suas estratégias para fazer a ideia funcionar. "Pensei em como pegar algo que se come há milhões de anos e trazer para a cozinha. Falo de cozinha indígena mesmo. Ir no visceral, com tucupi, formiga. Saber como colocar esses ingredientes", menciona ao fazer seus pratos especiais de hambúrguer e chicken parm no programa Chefs do Brasil.