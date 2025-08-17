Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos

A Bolívia vai às urnas neste domingo (17) para eleger o novo presidente do país e renovar o Parlamento de 130 deputados e 36 senadores. Candidatos da direita seguem favoritos, e cerca de 23% dos votos indefinidos trazem incertezas quanto ao resultado final do pleito.

Ex-presidente da Bolívia em 2001 e 2002, Jorge "Tuto" Quiroga, considerado de uma direita mais radical, tem aparecido à frente nas pesquisas, seguido por Samuel Doria Medina, considerado de direita mais moderada. Com cerca de 12 milhões de pessoas, a nação andina faz fronteira com quatro estados brasileiros.

Notícias relacionadas:

- partido que lidera o país desde 2006 -