EUA suspendem vistos para pessoas de Gaza

Esse número inclui 640 vistos emitidos em maio.

A Autoridade Palestina emite esses documentos de viagem para residentes na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. O site do departamento não incluiu um detalhamento para os dois territórios.

A medida do Departamento de Estado, de suspender os vistos de visita para pessoas de Gaza, ocorre depois que Laura Loomer, ativista de extrema-direita e aliada do presidente Donald Trump, disse nas redes sociais, na sexta-feira (15), que "refugiados" palestinos haviam entrado nos EUA neste mês.

A declaração de Loomer provocou indignação entre alguns republicanos, com o deputado Chip Roy dizendo que iria se informar sobre o assunto e o deputado Randy Fine descrevendo-o como um "risco à segurança nacional".

O Conselho de Relações Americano-Islâmicas condenou a medida, dizendo que é o mais recente sinal da "crueldade intencional" do governo Trump.

Gaza tem sido devastada por uma guerra, desencadeada em 7 de outubro de 2023, quando o grupo militante palestino Hamas lançou ataque contra Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com dados israelenses.