GO: grileiros ameaçam pesquisadores do Incra em área com quilombolas

Quilombolas

A decisão do STF representou alívio para o motorista Jair da Silva Moreira, de 58 anos, uma das lideranças quilombolas do local. Ele é nascido e criado na mesma casa, construída há mais de 60 anos, e que ficou por um triz de ser derrubada na primeira semana de agosto. "Eu e minha família ficamos sem dormir. Não tem como ficar tranquilo. Meu avô Saturnino (já falecido) também sempre recebeu ameaças por ser quilombola e morar aqui".

Tomar banho no Córrego da Inês, apreciar a vista do Morro da Liduvina, correr por entre o canavial, recostar-se à sombra da mangueira plantada pelo avô. Cada cantinho de Antinha de Baixo tem significados especiais para a família dele - cerca de 400 pessoas.

"Todos ficamos inconformados e, depois, um pouco mais aliviados. Mas ainda há pessoas armadas andando pela nossa comunidade que é de nossos ancestrais". Nas proximidades de casa, está o cemitério em que os avós e bisavós estão enterrados.

O avô Saturnino, segundo o neto, já tinha sido ameaçado por fazendeiros do local, segundo Jair. "Meu avô já dizia que eles iriam criar uns documentos falsos para tomar nossa terra. Isso foi em 1995", recorda. Desta vez, em 2025, viu de novo pessoas circulando armadas e tirando fotos das casas deles. "No dia em que iriam derrubar minha casa, um homem ficou na porta de casa e o outro ficou lá dentro", disse. Uma marca de saudade é uma mangueira que ele viu o avô plantar há 50 anos.

O primo dele, o agricultor Gilson Pereira, de 48 anos, diz que a roça de casa é a vida para eles. "Quem tenta tirar a gente daqui, quer nos matar. Eu não sei fazer outra coisa sem ser plantar para viver e vender na feira da cidade".