Hoje é Dia: 90 anos de Candeia e Jovem Guarda são destaques da semana

Na semana também há outra lembrança histórica da música brasileira. O início do movimento chamado de Jovem Guarda completa 60 anos. O marco foi a estreia do programa estrelado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa, que estreou na TV Record em 1965. A data já foi relembrada em matérias da Agência Brasil e do Armazém Cultural, da MEC AM.

Um terceiro fato histórico, desta vez não relacionado com a música, marca a semana. Trata-se dos 50 anos do lançamento da sonda Viking 1 pela NASA, que alcançou Marte em 1976. Foi a primeira vez que um veículo enviado pela Terra alcançou o planeta. O episódio e toda a importância dele foram contados pela Agência Brasil em 2020.

Datas comemorativas

A semana também é recheada de diversas datas comemorativas. Hoje é Dia do Patrimônio Cultural, celebrado para valorizar a preservação e proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Foi destaque no Repórter Brasil, em 2018 e no Tarde Nacional (Rádio Nacional), em 2019.