Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino

? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 17, 2025

Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, Carol Tavares quase marca para o Bragantino ao desferir uma bomba, mas a bola explodiu no travessão, Três minutos depois, quem abriu o placar foram as Cabulosas: Letícia Ferreira se valeu do rebote da goleira Thayla para acertar um chute similar voleio no fundo da rede. A partir daí, o Cruzeiro passou a ditar o ritmo de jogo, obrigando Thayla a enfileirar boas defesas. Primeiro salvou o gol do Brangantino ao pegar uma bola venenosa de Byanca Brasil aos 18 minutos e, na sequência, evitou o gol de fora da área de Gaby Rodrigues. Mas, numa das tentativas de longe, Gisseli acabou ampliando aos 23 minutos: Thayla deu rebote ao tentar defender um chute de longe desferido por Isabela.de Isabela e a bola sobrou para Gisseli balançar a rede. O jogo seguiu movimentado, até o fim, mas terminou mesmo com a vitória do Cruzeiro por 2 a 0.