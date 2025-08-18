Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira (18), a participação no primeiro dia do Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos, em inglês) disputado em Gizé (Egito) com a conquista de duas medalhas (um ouro e um bronze).
O destaque foi o ouro alcançado pela paulista Lúcia Araújo, de 44 anos, na categoria até 60 quilos para atletas J2 (baixa visão). A conquista foi sacramentada com a vitória na final sobre a alemã Isabell Thal.
A segunda medalha do Brasil no primeiro dia de competição também veio na categoria até 60 quilos para atletas J2, mas foi um bronze com a fluminense Maria Núbea Lins, de 35 anos de idade. "Muito feliz em estar representando nosso país e poder ajudar com essa medalha. Agora é seguir ajustando os detalhes, evoluindo sempre", concluiu.
