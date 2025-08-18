Caminhos da Reportagem mostra reconstrução do Museu Nacional no Rio

Nesta segunda-feira (18), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema Museu Nacional: um novo começo. A produção vai apresentar os bastidores da reconstrução do espaço histórico após o incêndio de 2018.

Sete anos depois do incêndio que consumiu cerca de 85% do acervo do museu e da instituição de pesquisa mais antiga do país, o local está parcialmente de portas abertas, para que o público acompanhe a evolução das obras.

Além disso, com a exposição Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional,