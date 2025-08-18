Circuito de blocos tradicionais do Rio é batizado de Bira Presidente

"A medida busca celebrar a contribuição de Bira para o samba e para a identidade cultural do Rio, fortalecendo a tradição do carnaval de rua", diz o decreto.

O circuito, que passa a se chamar Bira Presidente, está incluído no calendário Rio o Ano Inteiro, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e é considerado como "um dos mais importantes do carnaval de rua carioca e contribui diretamente para o fortalecimento do turismo e da economia da cidade".

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, mais do que uma homenagem, o circuito reafirma a importância de Bira Presidente como referência do samba e da cultura popular.

"Ele foi fundamental para consolidar a força do carnaval como uma das maiores expressões do Rio. E cada ação que valoriza a cultura e amplia a programação oficial tem impacto direto na imagem da cidade, atraindo visitantes e movimentando a cadeia produtiva do turismo", disse, em nota, a empresa de turismo do Rio.

Anuário oficial de eventos elaborado pela Riotur, o Rio o Ano Inteiro tem a programação atualizada permanentemente e apresenta uma lista unificada dos eventos programados previstos para a capital.

"Pensado para facilitar o acesso à informação, o calendário permite que moradores e turistas consultem os eventos por data, acompanhem o status de cada atração por um sistema de cores e visualizem múltiplos eventos acontecendo no mesmo dia, tudo de forma simples e intuitiva", explica a Riotur.