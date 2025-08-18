Festival de Música da Rádio Nacional abre inscrições para a 16ª edição

Começam nesta segunda-feira (18) e vão até 30 de setembro as inscrições para o 16º Festival de Música da Rádio Nacional. A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) abre espaço mais uma vez para divulgar talentos por meio de obras musicais inéditas, com foco na valorização da música popular brasileira.

Artistas de todo o país podem participar com gravações de músicas em português que tenham identificação com o perfil da Rádio Nacional. Os interessados devem inscrever até duas músicas por meio deste link.

Etapas

Nesta primeira etapa, serão selecionadas no mínimo 30 e no máximo 50 músicas para avançar no festival. As obras passarão por uma Comissão Julgadora composta por representantes dae jurados convidados.