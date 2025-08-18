Fuvest abre inscrições para o vestibular

As inscrições para a prova da Fuvest, porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), começaram nesta segunda-feira (18). Uma novidade da edição deste ano é a indicação do local de preferência para a prova.

De 13 a 17 de outubro, os candidatos da primeira fase podem indicar a escola que desejam fazer o vestibular na área do candidato no site da Fuvest.

A escolha será somente nas cidades ou regiões da capital em que há duas ou mais escolas aplicadoras para a área de atuação desejada pelo candidato.