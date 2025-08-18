"Não há chance de recuar um milímetro", diz Moraes ao Washington Post

O jornal descreve Moraes como alguém acostumado a grandes embates com os poderosos, nos quais assume com postura pessoal a máxima "nunca desista, sempre avance".

Em outro trecho, o ministro afirma "com tranquilidade" que "não há chance de recuarmos do que devemos fazer", referindo-se aos ministros do Supremo. Segundo Moraes, o Brasil foi infectado por uma doença "autoritária" e faz parte do seu trabalho "aplicar a vacina".

Para produzir o perfil, os repórteres entrevistaram 12 pessoas próximas a Moraes, entre amigos e colegas, a maior parte de forma anônima.

Entre os interlocutores ouvidos, segundo o jornal, a maioria avalia que as decisões rígidas de Moraes ajudaram a preservar a democracia brasileira num momento de avanço global do autoritarismo. Outros, porém, consideram que o ministro se excede e prejudica a legitimidade do Supremo.

No geral, ele é descrito como alguém de postura agressiva e propenso a demonstrações de poder efetivo.

O artigo afirma ainda que Moraes ganhou uma fama global peculiar de "xerife da democracia", devido à repercussão de seus "abrangentes despachos" em países cada vez mais polarizados sobre temas como liberdade de expressão, tecnologia e poder estatal.