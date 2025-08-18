Polícia tenta desvendar assassinato de 3 mulheres em praia de Ilhéus

Câmeras de segurança registraram as três caminhando na faixa de areia da Praia dos Milionários, em meio a várias pessoas que aproveitavam o fim de tarde em um dos trechos de praia mais movimentados da cidade. Logo após, o grupo desapareceu e os investigadores agora tentam elucidar o que ocorreu e identificar os autores do crime que chocou a cidade.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (Aplb) manifestou pesar pelos assassinatos, sua solidariedade às famílias e amigos das vítimas e cobrou das autoridades responsáveis que criminosos sejam identificados e punidos.

"Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escola. Reafirmamos nosso compromisso com a busca por justiça. Estaremos presente cobrando das autoridades competentes celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados", informou o sindicato que, assim como a prefeitura de Ilhéus, decretou luto de três dias pela "perda brutal".

Também em nota, a Câmara de Vereadores de Ilhéus destacou que o "trágico crime" aconteceu durante o Agosto Lilás, período dedicado à conscientização sobre a importância do enfrentamento à violência contras as mulheres.

Nesta quarta-feira (20), um ato organizado pela Frente Parlamentar das Mulheres, com o apoio de secretarias municipais, exigirá justiça a Alexsandra, Maria Helena e Mariana. A Caminhada Pelo Fim da Violência Contras as Mulheres começará as 9 horas, a partir da praça da Catedral de São Sebastião, no centro da cidade.