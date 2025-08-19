Curso de medicina com nota baixa pode ter corte de vaga ou extinção

O ministro esclareceu que as medidas começarão a ser aplicadas para os cursos de medicina em atividade no Brasil, a partir das notas obtidas no Enamed 2025, que serão divulgadas em dezembro.

"A partir daí, o MEC, em uma parceria com o Inep, poderá tomar as medidas cautelares em relação à abertura de novas vagas, à suspensão de ingresso [no curso], também do acesso ao Fies, e às novas bolsas do Prouni. São medidas importantes e serão tomadas a partir da avaliação já deste ano, principalmente, as cautelares para cursos que tiverem notas 1 e 2", explicou

>> Veja abaixo as medidas que podem ser adotadas:

impedimento de ampliação de vagas;

suspensão de novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies);

suspensão da participação no Programa Universidade para Todos (Prouni);

redução de vagas para ingresso de novos estudantes (cursos com nota 2).

suspensão de vestibular (cursos com nota 1).

Adicionalmente, o MEC poderá fazer visitas às instituições, sem notificação prévia, para verificar os procedimentos adotados para reparar os problemas do curso.

Visitas in loco

Em 2026, o Inep realizará visitas in loco em todos os cursos de medicina do país.