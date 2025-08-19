Exposição de Ricardo Stuckert retrata povo Yanomami durante 20 anos

O registro documental do fotógrafo Ricardo Stuckert sobre a vida e a cultura do povo indígena Yanomami ao logo de duas décadas compõe a exposição Povos Originários: Guerreiros do Tempo, em cartaz no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. A mostra gratuita integra a programação do 2º Simpósio Internacional do STJ sobre os direitos dos povos indígenas e está aberta ao público até 19 de setembro.
Com mais de 30 anos de experiência e reconhecimento nacional e internacional de sua obra, Stuckert começou a fotografar a Amazônia e teve seu primeiro contato com os povos originários no fim da década de 1990. Foi durante sua primeira viagem ao bioma
Notícias relacionadas:
- Pesquisadora diz que memória indígena pode recuperar áreas degradadas.
- Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência.
- Brasil monitora direitos de indígenas e mulheres em metas da COP30.
Com destaque nacional e internacional por seu trabalho como fotógrafo político -
Serviço:
Exposição Povos Originários - Guerreiros do Tempo - Ricardo Stuckert
Local: Espaço Cultural - Edifício dos Plenários (segundo
Horário de Visitação: Segunda a sexta - 9h às 19h
Entrada gratuita
