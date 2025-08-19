Assine UOL
Exposição de Ricardo Stuckert retrata povo Yanomami durante 20 anos

O registro documental do fotógrafo Ricardo Stuckert sobre a vida e a cultura do povo indígena Yanomami ao logo de duas décadas compõe a exposição Povos Originários: Guerreiros do Tempo, em cartaz no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. A mostra gratuita integra a programação do 2º Simpósio Internacional do STJ sobre os direitos dos povos indígenas e está aberta ao público até 19 de setembro.

Com mais de 30 anos de experiência e reconhecimento nacional e internacional de sua obra, Stuckert começou a fotografar a Amazônia e teve seu primeiro contato com os povos originários no fim da década de 1990. Foi durante sua primeira viagem ao bioma

 como fotógrafo de uma revista brasileira, em 1997, que ele esteve com os Yanomami, um dos maiores grupos indígenas da América do Sul. O trabalho documental inclui o registro de povos originários de diversas regiões do país.

Exposição Povos Originários - Guerreiros do Tempo, do fotógrafo Ricardo Stuckert - Foto:

 Ricardo Stuckert/Divulgação

Com destaque nacional e internacional por seu trabalho como fotógrafo político -

 Stuckert trabalha

 como fotógrafo oficial da Presidência da República -

 o profissional captou as singularidades e tradições de cada um dos povos originários retratados.

Serviço:

Exposição Povos Originários - Guerreiros do Tempo - Ricardo Stuckert

Local: Espaço Cultural - Edifício dos Plenários (segundo

 andar) - Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Horário de Visitação: Segunda a sexta - 9h às 19h

Entrada gratuita

