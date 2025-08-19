No Dia do Orgulho Lésbico, ativistas reforçam poder da luta coletiva

No levante em São Paulo, as lésbicas organizadas no Grupo de Ação Lésbica Feminista distribuíam o jornal Chanacomchana no bar, até que foram impedidas de entregarem a publicação. Lideradas por Rosely Roth, as lésbicas, com o apoio de organizações de direitos humanos e do movimento negro e feminista, invadiram o Ferro's Bar para denunciar a censura, a perseguição e a violência policial contra lésbicas.

Segundo Fernandes, o levante, que foi uma ação coletiva, mostra a força da atuação conjunta. "Todas essas datas importantes do movimento lésbico estão muito ligadas à rede. A essas mulheres estarem em comunidade. Acho que isso é importante ainda hoje também para direcionar a gente para esse lugar da rede, do estar juntas, para fazer uma revolução, desde a menor que seja até algo tão grande quanto foi a revolta do Ferro's Bar", diz.

Caminhada do Orgulho

No Rio de Janeiro, a data é marcada pela quinta Caminhada do Orgulho Lésbico, que ocorreu nesta terça, no centro da cidade. "A caminhada lésbica é um importante momento de reivindicação e luta pelos direitos das lésbicas", diz a jornalista Camila Marins, que é editora da Revista Brejeiras, publicação feita por e para lésbicas.