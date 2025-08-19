Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam quarto jogo da final

Nessa fase, o time que conquistar três vitórias sobre o adversário será o campeão da 15ª edição da LBF.

Em caso de nova vitória do Sampaio Basquete, empatando a série em 2 a 2, o quinto e último jogo será disputado no próximo domingo (24), às 18h45, com transmissão garantida pela TV Brasil.

Ambas as equipes trilharam uma trajetória de sucesso na temporada. Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54.

Já a equipe maranhense garantiu vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José, de São Paulo.

A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025.