Senador Fabiano Contarato é o entrevistado no DR com Demori

Política, segurança pública e direitos humanos estão entre os temas do próximo programa DR com Demori, que recebe o senador Fabiano Contarato. Na conversa, o parlamentar relembrou momentos da trajetória profissional, da atuação como delegado de polícia até a entrada na política, principalmente as dualidades e os desafios da rotina no Congresso Nacional. O senador também fez uma análise sobre medidas adotadas pelo governo norte-americano que impactam a economia brasileira. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (19), na TV Brasil.

Natural do Espírito Santo, Fabiano Contarato trilhou um caminho incomum até chegar à carreira pública. Ex-delegado da Polícia Civil, o senador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) não acreditava, inicialmente, na política.