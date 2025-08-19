TV Brasil: Copa América Feminina chegou a 1,17 milhão de casas

Não foi apenas a seleção brasileira que brilhou na Conmebol Copa América Feminina de Futebol de 2025. A exibição do torneio pela TV Brasil e pelas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), entre os dias 13 de julho e 2 de agosto, impulsionou significativamente os índices de audiência, com média consolidada de 0,40%. Isso garantiu audiência superior à média em todos os dias em que foram exibidos os jogos do campeonato.

Foram transmitidas seis partidas da seleção brasileira, com destaque para os jogos contra o Paraguai e a Colômbia, que figuraram entre as dez maiores audiências esportivas da TV Brasil em 2025.

O jogo Paraguai x Brasil, exibido em 22 de julho, liderou o ranking de transmissões de futebol feminino da emissora no ano, nas praças do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Distrito Federal.