CBF anuncia datas e horários da final do Brasileiro Feminino A2

A final da decisão terá início na próxima terça-feira (26), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está programado para o dia 30 de agosto (um sábado), quando as equipes medem forças a partir das 15h na Vila Belmiro, em Santos.

As Sereias da Vila chegaram à decisão após superarem o Atlético-MG nas semifinais. Já as Gloriosas garantiram seu lugar na final depois de superarem o Fortaleza.