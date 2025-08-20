Doenças transmitidas por mosquitos serão "novo normal" na Europa

"A Europa está entrando em uma nova fase ? em que a transmissão mais longa, disseminada e intensa de doenças transmitidas por mosquitos está se tornando o novo normal", disse a diretora do ECDC, Pamela Rendi-Wagner, ao destacar que o centro trabalha junto a estados-membros para fornecer apoio personalizado e orientações oportunas de saúde pública.

Números

Em nota, o ECDC informou que o mosquito transmissor do vírus Chikungunya, o Aedes albopictus, foi identificado em 16 países europeus e em 369 regiões do continente. Há cerca de uma década, ele havia sido anotado em apenas 114 regiões da Europa.

"Associada ao aumento de viagens internacionais, essa disseminação torna surtos locais mais prováveis".

Em 2025, a Europa registrou 27 surtos de Chikungunya - número classificado pelo centro como "novo recorde para o continente", disse o ECDC.

"Pela primeira vez, um caso de doença viral chikungunya adquirida localmente foi relatado na região da Alsácia, na França ? uma ocorrência excepcional nessa latitude, destacando a contínua expansão do risco de transmissão para o norte".