Em risco de extinção, jacutingas são devolvidas à natureza em SP

"Reintroduzir jacutingas é restaurar processos ecológicos que mantêm a floresta viva. Cada ave solta é um passo para reequilibrar a biodiversidade e o status de ameaça de uma espécie essencial para o futuro da Mata Atlântica", afirma o diretor-executivo da Save Brasil, Pedro Develey.

Reabilitação

Antes de serem soltas, as aves moravam e estavam em reabilitação no Parque das Aves da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no Rio de Janeiro. O processo se deu de forma gradual para que a espécie se adaptasse ao ambiente natural, por meio de uma técnica chamada de soft release.

Enquanto estavam no período de reabilitação, as jacutingas participaram de treinamentos específicos. As aves aprenderam a identificar predadores, a se alimentar de frutos nativos do novo habitat e se movimentar com autonomia.

Na natureza, as aves são monitoradas por meio de transmissores VHF, além da participação de moradores locais que ajudam no monitoramento. Segundo o diretor, os resultados do projeto são animadores.

"O monitoramento mostra que estamos no caminho certo. As aves se adaptam, se deslocam por áreas maiores e interagem com outras jacutingas já soltas. Mais do que soltar, estamos reconstruindo uma população funcional na floresta", completa.