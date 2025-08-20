"Eu sou um líder religioso, não sou bandido", diz Malafaia

"Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque", afirmou.

Para Malafaia, Moraes estabeleceu um "crime de opinião no Estado Democrático de Direito". "Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa?".

Ele disse que não tem medo de ditadores.

"Até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. E eu anoto as minhas mensagens, escrevo mensagens da Bíblia. Isso é uma vergonha".

O pastor ainda falou em convocar atos para o dia 7 de setembro em protesto às decisões do ministro. "Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso".

Apreensão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.