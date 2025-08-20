Lula e Macron se comprometem a mais diálogo para acordo Mercosul-UE

"Macron e Lula comprometeram-se a ultimar o diálogo com vistas à assinatura do acordo Mercosul-União Europeia ainda neste semestre, durante a presidência brasileira do bloco", disse o Palácio do Planalto em nota após o telefonema entre os dois líderes.

"O Brasil continuará trabalhando para concluir novos acordos comerciais e abrir mercados para a produção nacional", acrescenta a nota.

O presidente brasileiro telefonou para Macron na manhã desta quarta-feira e, na ligação, que durou quase 1 hora, os dois líderes trataram de temas das agendas global e bilateral.

"Reafirmaram seu apoio ao multilateralismo e ao livre comércio", disse o Palácio do Planalto, acrescentando que também "reafirmaram a intenção de promover maior cooperação entre os países desenvolvidos e o Sul Global, em favor do comércio baseado em regras multilateralmente acordadas".

Acordos

O Mercosul também fechou acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, e tem negociado com novos parceiros, como Japão, Vietnã e Indonésia.