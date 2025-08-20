MP questiona Nunes sobre ordem contra artistas do Teatro de Contêiner

O MP requereu ainda do prefeito o esclarecimento da existência de mandado judicial ou ordem administrativa e remoção coercitiva "para a referida intervenção no local, com uso de bombas e spray de gás de pimenta por parte da Inspetoria Regional de Operações Especiais".

Os mesmos questionamentos também foram encaminhados para o subprefeito da Sé, Marcelo Salles, e ao inspetor superintendente do Comando-Geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Jairo Chabaribery Filho. O Ministério Público deu prazo de dez dias para as respostas.

Os questionamentos do MP fazem parte de um inquérito civil já instaurado pelo órgão para apurar "possível ato doloso de improbidade administrativa" praticado por Ricardo Nunes e secretários municipais em virtude de notificação extrajudicial expedida pela prefeitura para a desocupação da área municipal em desuso, no bairro de Santa Ifigênia, no centro da capital paulista, onde funciona o Teatro de Contêiner, "com a violação dos princípios constitucionais e abuso de poder de agentes públicos, no exercício de suas funções".

O teatro está instalado no local, pertencente à prefeitura, desde 2016. O pleito do grupo junto à administração municipal é que o terreno seja destinado à Secretaria de Cultura do município e que a pasta regularize o espaço.

No entanto, a prefeitura pretende dar outra finalidade ao local, que é próximo da região da Cracolândia. Segundo a administração municipal, a área ocupada pelo grupo está dentro de "um amplo projeto de revitalização da prefeitura, incluindo a construção de habitações e área de lazer".

Prazo para desocupação

A prefeitura foi questionada pela Agência Brasil nesta quarta-feira (20), mas não respondeu se há mandado judicial ou ordem administrativa e remoção coercitiva do teatro. A administração municipal informou que o prazo para a desocupação do imóvel encerra-se nesta quinta-feira (21).