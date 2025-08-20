Novo imortal da ABL é o entrevistado do Trilha de Letras

A entrevista foi gravada pelo canal público na BiblioMaison, no centro do Rio, e exibida originalmente em novembro de 2023. O programa literário original da TV Brasil sobre o universo dos livros também pode ser acompanhado em formato podcast nas plataformas digitais.

Processo criativo e sucessos literários

Milton Hatoum revela seu processo de criação. Ele afirma que escreve sempre pela manhã e dedica o resto do dia à leitura e a outras atividades. "Sou um leitor mais disciplinado [que um escritor]", revela no decorrer do papo. Sem deixar nenhuma pergunta sem resposta, o premiado autor aborda assuntos como o conflito entre Israel e Palestina, além de migração, pertencimento e nova geração de leitores.

Romancista, contista, ensaísta, tradutor e professor universitário, o novo imortal lançou oito obras. Juntas, as publicações já venderam meio milhão de títulos e ganharam tiragem em 17 países. Natural de Manaus, Milton Hatoum nasceu em 1952 e estreou na ficção em 1989.

A primeira publicação do escritor foi o título "Relato de um certo Oriente", vencedor do prêmio Jabuti de melhor romance. A trama foi adaptada para o cinema, em um filme dirigido por Marcelo Gomes. Com o título que altera o termo 'relato' por 'retrato', o longa é uma das produções brasileiras que concorrem a uma vaga para representar o país no Oscar 2026.

Outro sucesso editorial da carreira literária de Milton Hatoum é "Dois irmãos" (2000), obra que se desdobrou em versão para a telinha, com uma série televisiva lançada em 2017, e também ganhou formato graphic novel que foi vencedora do prêmio Eisner, considerado o principal reconhecimento das HQs. Já a publicação "Cinzas do Norte" (2005) obteve valorização da crítica e foi premiada com o Jabuti na categoria Livro do Ano.