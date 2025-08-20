Organizações sociais querem participação na governança da OTCA

Entre as demandas apresentadas pelas organizações da sociedade civil estão a criação de uma OTCA Social, para mais atuação de povos tradicionais, indígenas, quilombolas e organizações sociais na governança da OTCA e voz nas instâncias de decisão.

"Não tem como avançar no âmbito da OTCA sem estabelecer um mecanismo de diálogo entre governos e sociedade civil. O desenvolvimento da Amazônia só será possível com a participação popular dos que realmente moram e protegem a região", destaca Cleidiane Vieira, coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

Também são propostas iniciativas para assegurar direitos territoriais, fomento às atividades econômicas de base comunitária, além do enfrentamento ao desmatamento e conflitos socioambientais.

"Se esta Cúpula não for capaz de fazê-lo, corre o risco de fracassar em seu compromisso de salvar a Amazônia e em sua missão de liderar o enfrentamento à crise climática global", conclui.

A participação dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e do colombiano Gustavo Petro foram confirmadas, assim como a vice-presidente do Equador, Verónica Abad, e chanceleres dos outros países.

O Encontro Regional Amazônico ocorrerá na Praça de Armas do Palácio de Nariño, no mesmo formato dos Diálogos Amazônicos, que antecedem a Cúpula Amazônica e garantem a participação social na construção das decisões sobre temas como mudanças climáticas, mecanismos financeiros e de conservação do bioma amazônico, para evitar o "ponto de não retorno" - um alerta científico sobre a perda da capacidade de contribuição da floresta para o equilíbrio do planeta.