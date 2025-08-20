PF encontra no celular de Bolsonaro pedido de asilo a Milei

A Polícia Federal (PF) encontrou no celular de Jair Bolsonaro um documento no qual o ex-presidente cogitou a possibilidade de pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei.

O documento foi encontrado no aparelho do ex-presidente, que, no mês passado, foi alvo de uma operação da PF determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que apura as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil.

Notícias relacionadas:

De acordo com as investigações, o, quando Bolsonaro foi acusado em outra operação, destinada à apuração das acusações sobre a trama golpista.