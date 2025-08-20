Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em Guarulhos

Uma operação deflagrada hoje (20) pela Polícia Federal (PF) prendeu lideranças de uma organização criminosa especializada em enviar drogas para a Europa utilizando alguns passageiros que passavam pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo. A operação recebeu o nome de Mula D'Ouro II.

Segundo a PF, 14 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão - um deles preventivo - foram expedidos pela Justiça sendo cumpridos nas cidades de São Paulo, Mauá, Ferraz de Vasconcelos e Campinas.

Crimes

A investigação é um desdobramento de prisões realizadas em 2024, informou a PF. Elas identificaram dezenas de passageiros, os chamados mulas, que transportavam as drogas para a Europa por meio de cápsulas ingeridas.