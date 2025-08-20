Super Centro de Vacinação é inaugurado em shopping no Rio

A Secretaria Municipal do Rio inaugurou, nessa terça-feira (19), o Super Centro Carioca de Vacinação, no Shopping Nova América, em Del Castilho, na zona norte da cidade. Dedicada exclusivamente aos serviços de imunização, a unidade é a terceira no modelo com funcionamento todos os dias da semana, de domingo a domingo, em horário estendido, para ampliar o acesso da população às vacinas. A abertura e o fechamento acompanharão os horários do centro comercial.

"A unidade vai funcionar todos os dias, inclusive feriados para as pessoas se vacinarem. Teremos vacina contra a febre amarela para crianças e adultos, sarampo, covid-19 para quem tem mais de 60 anos e imunossuprimidos. Esperamos vacinar, no mínimo, 400 pessoas por dia, mas a capacidade é muito maior. A recomendação é que as pessoas se vacinem e, para isso, oferecemos mais facilidades. A cidade do Rio tem uma das melhores coberturas vacinais e queremos estar sempre próximos dos locais de grande circulação de pessoas", disse o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

Notícias relacionadas:

O novo centro de vacinação de Del Castilho vai oferecer todos os imunizantes, incluindo os de indicação absoluta para vacinação de rotina e campanha, para atualização de cadernetas vacinais de todas as faixas etárias, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI).