Festival de Curtas começa hoje em São Paulo com filmes de 60 países

Zita Carvalhosa

Fundadora e idealizadora do Kinoforum, Zita Carvalhosa, que morreu em julho, vai ser a grande homenageada desta edição. Uma mostra especial será dedicada à sua trajetória como produtora e ao impacto decisivo que teve no cinema brasileiro e na formação de novas gerações.

"A Zita tinha a capacidade de transformar o curta em uma plataforma de liberdade criativa, sempre com generosidade e abertura para novas vozes. Esse tributo é também uma forma de manter vivo o espírito dela, que é o coração do festival", disse Vânia.

Chamada de Zita Carvalhosa, Mulher de Cinema, a mostra reúne uma seleção de sete curtas realizados pela produtora, destacando seu papel fundamental na construção do festival e seu pioneirismo como mulher em um campo marcado pela predominância masculina.

A mostra destaca também a atuação de Zita como produtora de curtas-metragens de relevância histórica e artística, reafirmando seu papel essencial na consolidação do curta como linguagem autônoma e campo fértil para a experimentação e o surgimento de novas vozes no cinema brasileiro.

"Homenagear a Zita Carvalhosa é reconhecer a pessoa que fez do Festival de Curtas-Metragens de São Paulo uma referência nacional e internacional. Ela acreditava profundamente no curta como forma de expressão artística e como porta de entrada para novos cineastas", destacou Vânia, que acredita que ela será sempre lembrada pela dedicação ao fomento de novos talentos, inclusive proporcionando acesso à produção audiovisual para jovens das periferias de São Paulo, por meio das Oficinas de Realização Audiovisual Kinoforum.