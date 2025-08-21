Gestores aprovam modelo de concessão de parques naturais e urbanos

Responsáveis pela conservação de 6,1 mil km² da cobertura verde no Brasil, o modelo de concessão de parques naturais e urbanos à iniciativa privada tem a aprovação de grande parte dos gestores públicos e concessionários. É o que aponta a pesquisa Percepção sobre os Contratos de Concessão em Parques Brasileiros lançada nesta quinta-feira (21), pela organização sem fins lucrativos, Instituto Semeia.

Entre os achados da publicação inédita estão percepções positivas entre os entrevistados como a aprovação de 77% das ações para atrair novos públicos a essas unidades de conservação, com destaque de 76% para a atenção aos atrativos infantis e avaliação positiva de 53% das iniciativas para desenvolvimento do território onde ficam localizados os parques.

Foram avaliados positivamente ainda a diversificação de atividades, eventos atrativos e serviços oferecidos, assim como informações sobre o local.