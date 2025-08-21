Setor de óleo e gás lidera liberação de licenças ambientais do Ibama

Já o diretor da Associação Brasileira das Empresas de Navegação Interior (Abani), Fabio Vasconcellos, trouxe à discussão a questão logística e a relação com a aprovação de licenças. Na avaliação dele, a vocação logística do país ainda é mal aproveitada por falta de aprovação das licenças.

Fábio comparou as redes fluviais europeia, norte-americana e brasileira, ressaltando a importância de investimentos em obras de infraestrutura para seu crescimento.

"Na Região Norte, por exemplo, a evolução da frota fluvial foi grande, chegando a 118% de balsas e 72% de rebocadores de 2010 a 2020, o que significa uma construção naval pujante, que pode gerar desenvolvimento e renda", afirmou.

Descarbonização

O gerente-executivo de Engenharia e Manutenção de Navios da Transpetro, Flávio Gabina, destacou a descarbonização e a segurança e eficiência como direcionadores de inovação.