Balé Folclórico da Bahia estreia turnê nacional no Rio nesta sexta

Essa situação, no entanto, também já foi enfrentada pela companhia fora do país. Em 1994, o BFB foi convidado para se apresentar na Bienal de Dança de Lyon, na França. Botelho lembra que, de início, houve um desprezo da imprensa e do público pelo fato de o festival levar uma companhia folclórica, mas o BFB conseguiu reverter a situação.

"Foi um sucesso tão grande que a gente foi contratado, em princípio, para fazer três apresentações e fizemos sete, porque, com um ano de antecedência, os ingressos iam se esgotando", revelou, acrescentando que, mesmo assim, os cartazes de divulgação espalhados na cidade ocultavam a palavra Folclórico do nome do Balé.

Em outro exemplo do reconhecimento no exterior, Vavá lembrou que o calendário oficial da cidade norte-americana de Atlanta comemora, sempre em 1º novembro, o Dia do Balé Folclórico da Bahia, por todo o trabalho de promoção, divulgação e valorização da cultura negra no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Isso, segundo o diretor-geral, se contrapõe à situação do grupo no Brasil, onde enfrenta diversos obstáculos para se manter, especialmente, pela falta de patrocínios.

"A gente tem muita dificuldade, desde sempre, em circular pelo país, em mostrar nosso trabalho, montar trabalhos e em ter patrocínio. O Balé nunca teve um patrocínio de manutenção. Nós recebemos apoio, extremamente importante e vital, se não, não existiríamos, da prefeitura e do governo do estado, através das secretarias de cultura", comentou.

Esse apoio, conforme o fundador do BFB é feito por meio de editais, que têm um limite de valor pequeno, porque são projetos divididos com inúmeras instituições no estado da Bahia e em Salvador.

"Isso colabora para que a gente possa sobreviver, viver e pagar as nossas contas, uma vez que a gente tem um elenco e uma companhia muito grande. Temos um teatro [Teatro Miguel Santana] em Salvador, onde completamos, no dia 25 de julho, 30 anos em cartaz, e onde funciona a sede do Balé. Antes pandemia, eram espetáculos diários. Depois, a gente só conseguiu voltar com três dias na semana, com lotação esgotada", afirmou.